В Мариуполе продолжают работать врачи из Санкт-Петербурга. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполь продолжают приезжать в командировки медики из города-побратима Санкт-Петербурга. Жители приморского города Донецкой Народной Республики получают квалифицированную помощь от профессиональных врачей.

- Мы стремимся всячески помогать Мариуполю, берем специалистов из Мариуполя к себе. Наши специалисты едут сюда. Это необходимая часть восстановления здравоохранения в Мариуполе. Работа предстоит большая, но мы будем ее проводить, - сказал врач-терапевт из Санкт-Петербурга Нажмудин Омаров.

В Администрации Мариуполя рассказали, что основную часть пациентов составляют люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике внедрили метод ЭКМО - высокотехнологичную систему временной поддержки жизни, при которой аппарат берет на себя функции сердца или легких. Мариупольские медики изучили протоколы ведения пациентов на ЭКМО, отработали сборку контуров, научились выполнять канюляцию под контролем УЗИ.

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