Спасал бойцов с тяжелыми ранениями: Хирург из Мариуполя Валерий Маслий удостоен престижной премии «Призвание»

Хирург из Мариуполя Валерий Маслий удостоен престижной премии «Призвание». Фото: Больница интенсивного лечения города Мариуполь

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Больницы интенсивного лечения из Мариуполя Валерий Маслий удостоен престижной премии «Призвание». Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Эту награду ежегодно вручают медицинским работникам, которые внесли значительный вклад в развитие отечественного здравоохранения.

- Нашего хирурга отметили в специальной номинации - для врачей, оказывающих помощь пострадавшим во время боевых действий, террористических актов, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и катастроф, - рассказали в Больнице интенсивного лечения города Мариуполь.

Валерий Маслий в 2025 году работал в составе группы военных хирургов и анестезиологов. Он вместе с остальными медиками спасал бойцов с тяжелыми ранениями.

Известно, что заведующий отделением стал единственным гражданским медиком, получившим награду.

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