Более половины жителей Мариуполя прошли диспансеризацию

В Мариуполе более половины населения уже прошли диспансеризацию - такой показатель был озвучен на заседании муниципального штаба по здравоохранению. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.
Диспансеризация проводится во всех муниципалитетах ДНР, и в Мариуполе жители проявляют высокую активность в вопросах профилактики здоровья. Антон Кольцов положительно оценил вовлеченность горожан и напомнил, что регулярная диагностика помогает выявлять опасные заболевания на ранней стадии и своевременно начинать лечение.
Глава округа обозначил рекомендуемые сроки прохождения диспансеризации: гражданам в возрасте от 18 до 39 лет следует проходить обследование не реже одного раза в три года, а лицам старше 40 лет - каждый год.
Для удобства жителей предусмотрены разные способы записи на диспансеризацию:
- в регистратуре амбулатории по месту прикрепления;
- по телефону Медицинского информационного центра - 1-500;
- через чат-бот «Запись к врачу» в национальном мессенджере МАХ.
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