В Мариуполе завершают восстановление дома на проспекте Металлургов. Фото: «РКС-НР»

Строительно-монтажное управление «РКС-НР» завершает комплексное восстановление многоквартирного дома на проспекте Металлургов в Мариуполе. Работы охватили все: от конструкций до инженерных сетей и внешнего облика.

Специалисты восстановили конструктив, отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, обновили отопление, электрику, воду и канализацию. Также привели в порядок фасад. Сейчас завершают ремонт в местах общего пользования.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе строители из Санкт-Петербурга продолжают восстановление городского ЗАГСа. На объекте ежедневно трудятся 47 специалистов. В настоящее время строители завершают фасадные работы, практически закончена внутренняя отделка помещений. Кроме того, строители продолжают монтаж слаботочных систем, устройств дверных откосов и устанавливают плинтуса.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе завершают восстановление пятиэтажки на улице Зелинского

В квартирах мариупольского дома осталось установить двери, натяжные потолки и линолеум (подробнее)