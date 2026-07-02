В Мариуполе завершают восстановление дома на проспекте Металлургов

Строительно-монтажное управление «РКС-НР» завершает комплексное восстановление многоквартирного дома на проспекте Металлургов в Мариуполе. Работы охватили все: от конструкций до инженерных сетей и внешнего облика.
Специалисты восстановили конструктив, отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, обновили отопление, электрику, воду и канализацию. Также привели в порядок фасад. Сейчас завершают ремонт в местах общего пользования.
Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Ранее сообщалось, что в Мариуполе строители из Санкт-Петербурга продолжают восстановление городского ЗАГСа. На объекте ежедневно трудятся 47 специалистов. В настоящее время строители завершают фасадные работы, практически закончена внутренняя отделка помещений. Кроме того, строители продолжают монтаж слаботочных систем, устройств дверных откосов и устанавливают плинтуса.
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