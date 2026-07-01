Петербургские строители продолжают восстановление ЗАГСа в Мариуполе. Фото: Портал «Возродим Донбасс»

В Мариуполе строители из Санкт-Петербурга продолжают восстановление городского ЗАГСа. На объекте ежедневно трудятся 47 специалистов. Об этом говорится на портале «Возродим Донбасс».

В настоящее время строители завершают фасадные работы, практически закончена внутренняя отделка помещений. Кроме того, строители продолжают монтаж слаботочных систем, устройств дверных откосов и устанавливают плинтуса.

Уже совсем скоро обновленное здание ЗАГСа откроет свои двери для жителей городского округа.

Ранее сообщалось, что петербургские специалисты продолжают ремонт комплекса зданий ГИМС МЧС России в Мариуполе. Сейчас строители делают внутреннюю отделку в здании гаража, армированную стяжку пола и прокладывают трубы отопления.

Кроме того, сообщалось, что выпускники из Мариуполя приняли участие в «Бале медалистов» в Петергофе.

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