Слева Лариса Денисенко и Василий Щербаков, а справа Святослав Хорьяков и Дарья Бобрышева. Фото: Личный архив

Уже 8 июля 2026 года в Национальном центре «Россия» в Москве пройдет свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Это праздник любви и единства, важный для каждой семьи. Каждая пара из разных регионов страны привозит с собой частичку своих традиций, языка и культуры. От Донецкой Народной Республики примут участие две пары.

«БЫТЬ ГОЛОСОМ СВОЕГО РЕГИОНА - ДЛЯ НАС ЭТО БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Лариса Денисенко и Василий Щербаков родом не из Донецка. Она родилась в Красноярском крае, в городе Ачинск. Он - из Сургута. Сейчас Лариса является директором фонда «Мы рядом», который помогает взрослым и детям Донбасса. Василий - генеральный директор клининговой компании.

Лариса Денисенко и Василий Щербаков. Фото: Личный архив

Судьба свела их в Москве, где они жили до переезда в ДНР. Лариса и Василий познакомились на сайте знакомств. Там же договорились о встрече. Лариса вспоминает, как всё началось.

– После короткой переписки мы созвонились и общались часа три. У нас было много общих тем, мы обменивались фотографиями, – рассказывает «КП Донецк» Денисенко. – На первое свидание он пришел с упаковкой красивых елочных игрушек, так как запомнил наш разговор накануне. Я рассказала, что хочу на Новый год, чтобы мне друзья дарили новогодние игрушки. Меня очень удивило, что он слушал меня внимательно.

Предложение руки и сердца Василий сделал Ларисе на Воробьевых горах в Москве. В этот трогательный момент рядом с ними находились его дочери от первого брака. Лариса признается, что догадывалась о предстоящем событии, но представляла его иначе.

– Я догадывалась, что он хочет сделать предложение. На самом деле я по-разному представляла себе этот момент, но никогда не думала, что это будет в присутствии его дочерей, – говорит Денисенко.

До переезда в ДНР Лариса жила в Москве 11 лет. С началом СВО она начала собирать гуманитарную помощь прямо у себя в гараже. Впервые она приехала в Донецк в мае 2022 года, а уже в 2023 году открыла собственный фонд помощи детям и взрослым.

– Василий всегда поддерживал меня в поездках. Дальше так же стал принимать участие в помощи военнослужащим. В 2024 году после многочисленных поездок мы очень полюбили Донецк и решили туда переехать, чтобы было больше возможностей помогать местным жителям, детям, – рассказала Денисенко.

Лариса Денисенко и Василий Щербаков. Фото: Личный архив

Изначально пара не планировала участвовать в свадебном фестивале. Они хотели расписаться вдвоем осенью. Но судьба распорядилась иначе.

– Когда в окружении узнали о предложении, а в Управлении ЗАГСа увидели в моих историях в социальных сетях предложение руки и сердца, то спросили, не хотим ли мы поучаствовать. Так как мы не коренные дончане, я сказала, что мы вряд ли достойны участвовать. Но нам сказали, что мы очень даже достойны. Мы обсудили и решили попробовать. Ну а само решение было за организаторами, и нас выбрали, – рассказала Денисенко.

Теперь пара будет представлять целый регион на фестивале. Для них это волнительное и радостное событие. Лариса признается, что быть голосом Донбасса для нее - особая честь.

– Быть голосом своего региона - для нас это большая ответственность и честь! И раз нас посчитали достойными представлять такой великий регион, то мы обязаны соответствовать этому величию, – говорит Лариса.

Символично, что 8 июля - это День семьи, любви и верности. Для многих в стране это значимый праздник. Для Ларисы семья всегда остается главной ценностью в жизни.

– Это действительно светлый праздник, но семья - это не только один день, когда должны помнить о семейных ценностях. Для меня семья - это самое важное и драгоценное в жизни. И на первом месте всегда тоже семья. Кстати, когда мы с Василием разговаривали по душам о том, какие качества зацепили его во мне больше всего, он сказал, что это моё отношение к семье и гармония, царящая в нашей семье. Он захотел так же, – рассказала Денисенко.

«НАША ВСТРЕЧА ЗАЖГЛА В НАС ОГОНЬ, ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ, ЛЮБИТЬ, И БЫТЬ ЛЮБИМЫМИ»

Вторая пара, которой выпала честь представлять ДНР на свадебном фестивале, - Святослав Хорьяков и Дарья Бобрышева. Он - преподаватель физического воспитания, истории и философии, она - студентка, будущий психолог. Изначально они были знакомы заочно, узнавали друг о друге из рассказов общих друзей. Но когда встретились лично, сразу почувствовали, что созданы друг для друга.

Святослав Хорьяков и Дарья Бобрышева. Фото: Личный архив

Святослав признается, что Дарья привлекла его своей открытостью и легкостью в общении.

– Наверное, в первую очередь, я сразу обратил внимание, что она очень общительна, совершенно не было неловких пауз, мы как будто знали друг друга уже много лет. Оказалось, что у нас много общих интересов, увлечений. Ну и, конечно же, сразу впечатлила ее красота, она меня пленила, – рассказал «КП Донецк» Хорьяков.

После нескольких встреч Святослав понял, что хочет с Дарьей серьезных и долгих отношений.

– А окончательно я убедился, что у нас все идет к предложению руки и сердца после знакомства с нашими семьями, которые поддержали нас и разделили нашу радость, – признался парень.

Святослав Хорьяков и Дарья Бобрышева. Фото: Личный архив

Теперь пара хочет показать всему миру, что даже в самые сложные времена любовь остается главной ценностью.

– Учитывая, что мы уже с 2014 года живем практически на передовой, боевые действия внесли коррективы в нашу жизнь. Комендантский час, обстрелы и неудобства в бытовом плане, связанные с этим, не дают сейчас людям в полной мере ощутить все прелести спокойной и размеренной мирной жизни, особенно молодежи. И наша встреча зажгла в нас огонь, желание жить, любить и быть любимыми. Именно любовь заставляет нас радоваться каждому мгновению и прожитому дню, идти вперед к поставленным целям. Надеемся, что наш пример покажет людям, что самое главное в жизни – это найти своего человека и пройти весь жизненный путь вместе, несмотря ни на какие невзгоды, – рассказал Святослав.

Для пары символично, что они распишутся именно в День семьи, любви и верности.

– Мы оба очень любим путешествовать, посещать разные мероприятия, знакомиться с новыми людьми. Посетить такой фестиваль такого размаха и масштаба для нас – большая честь и удача. Тем более расписаться в день любви, семьи и верности в столице нашей родины очень символично, согласитесь. Такое мы запомним на всю жизнь, это точно, – говорит парень.

Святослав Хорьяков и Дарья Бобрышева. Фото: Личный архив

После возвращения домой у пары почти сразу запланировано венчание. А еще они отпразднуют это событие в кругу близких.

Уже сейчас Святослав и Дарья на пути к большой семье. Они строят планы, мечтают, любят и хотят, чтобы их жизнь была прочно связана друг с другом.

– Мы собираемся встретить старость вместе с нашими внуками, это как минимум. Мы только в начале строительства нашей счастливой семейной жизни, но уже планируем и мечтаем о совместном будущем. Мы недавно забрали с улицы маленького котенка, так что у нас уже есть некая зона ответственности. Мы будем воспитывать наших детей в любви, заботе и атмосфере абсолютной поддержки, опираясь на традиционные ценности нашего народа, – рассказал Святослав.

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