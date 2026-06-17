«Сделано женщинами»: Три проекта из Горловки признаны лучшими на марафоне в Донецке

Три проекта из Горловки признаны лучшими на марафоне в Донецке. Фото: Администрация Горловки

Жительницы Горловки стали финалистками муниципального марафона лучших практик «Сделано женщинами», который прошел в Донецке. Всего было представлено более 50 перспективных инициатив. Проекты охватывают самые разные сферы жизни и стали свидетельством активной гражданской позиции женщин.

Финалистами стали три ярких проекта из Горловки. Один из них - «С Veрой к Победе». Это проект Веры Калмыковой, ветерана боевых действий, заместителя председателя Совета женщин города Горловка. Программа направлена на всестороннюю помощь военнослужащим, их семьям, а также мирным жителям, пострадавшим от агрессии.

Три проекта из Горловки признаны лучшими на марафоне в Донецке. Фото: Администрация Горловки

Следующий проект - «Книга Памяти: Опаленные дневники Донбасса. Непокоренные». Его разработала Анастасия Слисаренко, заместитель председателя Донецкого регионального отделения Союза женщин России.

- Проект является народной летописью подвига и включает в себя цикл мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о героях народного ополчения Донбасса и участниках СВО, - рассказали в Администрации Горловки.

Три проекта из Горловки признаны лучшими на марафоне в Донецке. Фото: Администрация Горловки

И, наконец, третья инициатива - «Музей вне музея». Она принадлежит Анне Шестерненко, директору музея истории города Горловки. Этот проект представляет собой передвижную экспозицию, позволяющую жителям глубже изучать историю родного края.

- Стратегическая сессия стала кузницей лучших идей. Из более 50 инициатив, 26 наиболее перспективных были представлены на сессии, а 12 из них получили наивысшую оценку. Эти 12 проектов будут включены в общероссийский сборник лучших практик, продемонстрировав России передовой опыт Донбасса и открыв двери для масштабирования успешных решений в других регионах, - рассказали в Администрации Горловки.

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