Женщины из ДНР получили награды на конкурсе «Мисс и Миссис бизнес Россия». Фото: ТГ/Мартьянова

Женщины из Донецкой Народной Республики получили высокие награды на престижном конкурсе «Мисс и Миссис бизнес Россия». Об этом сообщила заместитель Председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова.

- Юлия Фролова продемонстрировала выдающиеся способности, получив титул «Первой Вице Миссис Бизнес Россия Классик Голд». Кроме того, Елена Касяненко была удостоена звания «Эксперт психологической помощи России 2026», а Наталья Рябинина – «Бьюти-проект России 2026», - рассказала Мартьянова.

Она добавила, что достижения женщин из ДНР свидетельство того, как они успешно сочетают деловую хватку и природную красоту.

Ранее сообщалось, что актриса из горловского театра кукол Алена Зайцева отмечена наградой на международном фестивале «Перекресток», который проходил в Новосибирске.

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