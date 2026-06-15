Актриса из Горловки отмечена наградой на международном фестивале «Перекресток». Фото: Администрация Горловки

Актриса из горловского театра кукол Алена Зайцева отмечена наградой на международном фестивале «Перекресток», который проходил в Новосибирске. Об этом сообщили в Администрации Горловки.

Там добавили, что экспертное жюри присудило актрисе награду в номинации «Лучшая актерская работа» за исполнение мужской роли в спектакле «Добрый Шубин».

- Номинация очень приятная и крайне неожиданная. Из того, что я услышала от коллег, их поразило умение работать голосами, менять образы с женского на мужской, перевоплощаться из живого плана персонажа Вари в образ куклы Никиты Шубина, - поделились своими эмоциями Зайцева.

Ранее сообщалось, что в Московской области в парк-отеле «Софрино» прошла совершенно уникальная смена «Наоборот: семейный эксперимент». В ней приняла участие семья Омельченко из Донецкой Народной Республики. Участники достойно представили регион и вошли в число победителей.

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