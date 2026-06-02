Завоевали золотую корону: Донецкие артистки покорили фестиваль циркового искусства в Саратове

Донецкие артистки покорили фестиваль циркового искусства в Саратове. Фото: Минкультуры ДНР

В Саратовском государственном цирке имени братьев Никитиных прошел Международный фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка», в котором приняли участие артистки из Донецкой Народной Республики.

- Мастерство, энергия, красота - зрители не могли оторвать глаз от происходящего на манеже, а аплодисменты не заканчивались ни на минуту. Каждый номер был особенным и каждый оставил у публики незабываемые впечатления, - рассказали в Минкультуры ДНР.

Там уточнили, что Республику представили артистки Донецкого цирка «Космос» Ольга и Арина Клюевы с номером Воздушные гимнастки на ремнях с хула-хупами «Воспоминание». Их выступление сразу покорило публику, и зрители еще долго не могли перестать аплодировать стоя.

А оценивали представителей ДНР и других участников фестиваля жюри из разных уголков мира: России, Казахстана, Беларуси, Франции, Германии, Вьетнама, Мексики.

- На церемонии награждения лауреатов фестиваля Ольга и Арина Клюевы получили Золотую корону «Принцессы цирка», а также Специальный приз Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша) и Специальный приз Продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе», - рассказали в Минкультуры Республики.

