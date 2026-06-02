Промышленный туризм по-донецки: В ДНР создали интерактивную карту основных предприятий Республики

Представители Донецкой Народной Республики приняли участие в Российско-Китайском форуме промышленного туризма, где представили проект собственной разработки.
Как сообщили в Министерстве промышленности и торговли ДНР, пилотный проект представляет интерактивную карту Донецка, на которой указаны основные промышленные предприятия, а также виртуальный тур по предприятию Донецкого протезно-ортопедического центра.
- Региональной командой разработан проект интерактивной республиканской программы «Промышленность и молодежь: точка опоры Донбасса». К разработке были привлечены лучшие студенты Донецкого национального технического университета, участники фестиваля «Код Новороссии» по спортивному программированию и Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, а также преподаватели этих ВУЗов, - рассказали в Минпромторге ДНР.
Там добавили, что проект также направлен на трудоустройство молодежи в регионе, повышение лояльности общества к промышленным профессиям, а также цифровизация отраслей промышленности ДНР.
Результаты большой работы отмечены программой «Открытая промышленность» дипломами за демонстрацию достижений промышленности региона и продвижения бренда работодателя.
