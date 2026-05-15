Донецкий изобретатель Денис Хохлов создал полноприводный велосипед «Африка 2Х2». Фото: Личный архив

Донецкая Народная Республика богата на выдающихся людей, талантливых специалистов, ученых, студентов и даже изобретателей. Так, Денис Хохлов представил полноприводный велосипед «Африка 2Х2», которому не страшна никакая непогода и который с легкостью пройдет даже через самую вязкую грязь.

Это уже не первый проект Дениса, и, как он сам признается, тяга к техническому творчеству у него еще с детства.

– В детстве я любил играть с конструктором и разбирал всё, что попадало в руки: от неработающих будильников до велосипедов. Так пришло понимание, что можно решить любую сложную на первый взгляд техническую задачу. Если я смогу заставить оба колеса велосипеда работать синхронно на грязи, снегу, песке и при этом велосипедом можно будет управлять, то смогу спроектировать и более сложные механизмы, – рассказал «КП Донецк» руководитель проекта Денис Хохлов.

Первым серьезным проектом до полноприводного велосипеда был «Кальмиус 1.0».

Велосипед «Кальмиус 1.0». Фото: Личный архив Дениса Хохлова

– Именно его я делал еще более 10 лет назад. Этот проект доказал, что идея жива. Но тогда не было ни грантов, ни понимания, как превратить это в продукт. Проект лег на полку на долгие годы, – говорит Денис.

Прототипом к новому велосипеду стал «Кальмиус 2.0 2Х2». Инженерам пришлось вынести ось рулевой колонки вперед и упростить подвеску.

Велосипед «Кальмиус 2.0 2Х2». Фото: Личный архив Дениса Хохлова

Хохлов также рассказал, почему вообще возникла идея создания такого велосипеда.

– Решение создать полноприводный велосипед пришло из земли – буквально. Донецкая Республика, а потом и вся Россия – это огромные расстояния, грунтовки, снег, распутица. Обычный велосипед в таких дорожных условиях бесполезен: стоит только переднему колесу уткнуться в рыхлое – и ты встал. Полный привод 2Х2 решает эту проблему: оба колеса толкают или тянут одновременно, – рассказал Денис Хохлов.

На рынке уже существуют и даже продаются полноприводные велосипеды, однако зачастую это электрический вариант, а одна из фишек донецкой разработки – механика.

– Наш велосипед – чисто механический, педальный. На рынке действительно есть электрические 2Х2 с двумя мотор-колесами и аккумулятором. Но они весят более 30 кг, стоят дорого, требуют зарядки, а электроника боится воды и грязи, – рассказывает Денис. – Наш велосипед «Африка 2Х2» – это человеческая сила плюс гениальная механика. Вес – как у горного велосипеда. Целевая цена при серийном производстве – ниже электрических аналогов. И главное, он ремонтируется проще.

При этом Денис говорит, что он и его команда вовсе не против электрической модификации велосипеда. Их платформа позволяет поставить мотор-редуктор вместо каретки. И тогда получится гибрид.

Основную и значимую роль в создании полноприводного велосипеда сыграл Фонд содействия инновациям. Он поддержал идею, и в 2023 году команда приступила к ее реализации. Но, как и в любом проекте, не обошлось без трудностей.

– Когда мы подали заявку на «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям, система не принимала адреса из ДНР – просто не было соответствующего поля для заполнения. Пришлось писать письмо лично генеральному директору Фонда. Проблему исправили за неделю. Это открыло дорогу не только нам, но и другим ребятам из Донбасса и Новороссии, – рассказал Денис.

Но, как уже упоминалось, Хохлов работает в команде, которая состоит из финансового руководителя, главного инженера-технолога, главного инженера, маркетолога. Эти люди внесли большой вклад в проект.

И вот, совсем недавно, Денис Хохлов и его команда прошли в финал Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».

– Решили участвовать, потому что это спортивный проект, а не только технологический. Спорт в нашей стране – один из приоритетов, это важно. Мы хотим, чтобы нашим велосипедом пользовались спортсмены, активные люди, рыбаки, охотники, геологи, спасатели, – рассказывает Денис. – Запомнилось больше всего: количество реально сильных спортивных проектов со всей России. Конкуренция огромная. Сам факт финала для нас – победа.

А теперь в планах у Дениса – на базе велосипеда создать полноприводный мотоцикл.

– Да, это не фантастика. Наша технология централизованной трансмиссии 2Х2 – это платформа, которая будет применяться в полноприводных мотоциклах 2Х2, – говорит руководитель проекта.

Донецкий изобретатель Денис Хохлов создал полноприводный велосипед «Африка 2Х2». Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Таким образом, инженеры создали уникальный узел для промышленного робота. Один проект питает другой. И это было видно с самых первых разработок, без которых не было бы «Африки 2Х2».

