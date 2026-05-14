В Донецком протезно-ортопедическом центре появился робот Жорик. Фото: Донецкий протезно-ортопедический центр

В Донецком протезно-ортопедическом центре появился весьма необычный пациент. Его зовут Жорик, и он состоит из металла. Дело в том, что это робот. Он не просто привлекает внимание других пациентов, но и помогает им восстановиться и преодолеть трудности.

Как рассказали в пресс-службе протезно-ортопедического центра, первые дни Жорик вместе с другими пациентами центра пройдет Школу ходьбы, а потом будет своим примером мотивировать их на действия.

На видео, которое опубликовали в медучреждении видно, как робот тепло приветствует пациентов и посылает им воздушные поцелуи. Одна из женщин даже призналась, что такие жесты со стороны Жорика растрогали ее до слез.

- Донецкий протезно-ортопедический центр продолжает развиваться и внедрять инновационные методы лечения, что позволяет многим людям вернуть себе возможность вести активную жизнь. Внедрение таких технологий, как робот Жорик, открывает новые горизонты в области реабилитации и протезирования, - рассказали в пресс-службе.

