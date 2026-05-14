Поток желающих сфотографироваться не заканчивается, и уже сотни участников форума успели сделать яркие кадры. Фото: t.me/krd_dnr

Стенд Донецкой Народной Республики на форуме в Казани стал настоящим центром притяжения благодаря уникальной интерактивной фотобудке, оснащенной искусственным интеллектом. Посетители форума с восторгом принимают эту новинку, создавая яркие и запоминающиеся снимки. Об этом сообщили в Корпорации развития Донбасса.

Представленная фотозона - это не просто место для селфи. Посетители погружаются в высокотехнологичное пространство, где с помощью искусственного интеллекта могут мгновенно оказаться на фоне самых узнаваемых символов Донбасса. В числе доступных локаций - героический курган «Саур-Могила», величественный монумент «Твоим освободителям, Донбасс!», известный отель «Донбасс Палас» и знаменитый Донецкий академический драматический театр.

Сделанные фотографии можно получить сразу на месте: скачать по QR-коду или взять напечатанный снимок на память. Такая оперативность и возможность мгновенно поделиться впечатлениями с друзьями делают фотобудку особенно привлекательной.

- Поток желающих не заканчивается с самого утра, и уже сотни участников форума успели сделать яркие кадры, - отметили представители Корпорации развития Донбасса.

Организаторы приглашают всех желающих посетить стенд ДНР и лично оценить возможности уникальной фотобудки.

- Здесь технологии работают на эмоции, - подчеркивают они.

Напомним, что в эти дни Казань стала площадкой для одного из ключевых международных событий - XVII Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum». Мероприятие собрало беспрецедентное количество участников - около 10 тысяч человек из более чем 100 стран мира. Среди них - политики, ученые, предприниматели и эксперты, в том числе из ДНР.

Команда Корпорации развития Донбасса использует площадку форума для масштабной презентации инвестиционного и промышленного потенциала Республики. Гостям рассказывают о возможностях региона в таких ключевых отраслях, как строительство, агропромышленный комплекс, туризм и тяжелая промышленность. На стенде Республики демонстрируются конкретные проекты и инициативы.

