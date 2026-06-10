Родители стали детьми, дети - взрослыми: Семья Омельченко из ДНР вошла в число победителей уникальной смены «Наоборот: семейный эксперимент»

Семья Омельченко из ДНР вошла в число победителей уникальной смены «Наоборот: семейный эксперимент». Фото: «Навигаторы детства» в ДНР

В Московской области в парк-отеле «Софрино» прошла совершенно уникальная смена «Наоборот: семейный эксперимент». В ней приняла участие семья Омельченко из Донецкой Народной Республики. Участники достойно представили регион и вошли в число победителей. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в ДНР.

Суть смены заключалась в том, что дети попробовали себя во взрослой жизни, а родители с головой окунулись в беззаботное детство. Этот эксперимент удался на все сто процентов.

Семья Омельченко из ДНР вошла в число победителей уникальной смены «Наоборот: семейный эксперимент». Фото: «Навигаторы детства» в ДНР

– Мы с Алевтиной познакомились с потрясающими семьями - такими же открытыми, веселыми и заряженными на позитив. Проект дал мне возможность ближе узнать своего ребенка. Отдельная благодарность Росдетцентру и организаторам – вы подарили нам бесценный опыт, заставив снова почувствовать себя живыми, озорными и настоящими, – говорит семья Омельченко.

Вместе с семьей Омельченко из ДНР в смене приняли участие еще 79 семей из 55 регионов России.

– Для родителей читали лекции приглашенные спикеры – учили понимать своих детей без криков и нравоучений. Для детей организовали работу в цехах. Самое трогательное: Алевтина попала в цех флористов и собрала для мамы букет, – рассказали в пресс-службе.

Семья Омельченко признается, что столько общих интересов, искренних разговоров и позитивной энергии они давно не встречали. Новые знакомые уже стали друзьями, и вместе они строят планы на совместные выезды и участие в других конкурсах.

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