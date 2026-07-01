Выпускники из Мариуполя приняли участие в «Бале медалистов» в Петергофе. Фото: Администрация Мариуполя

Выпускники из Мариуполя приняли участие в «Бале медалистов», который прошел в Петергофе. Всего на торжестве побывали почти шесть тысяч лучших выпускников северной столицы России и приморского города Донецкой Народной Республики.

- Для гостей работали 40 интерактивных площадок: художники рисовали экспресс-портреты, артисты проводили мастер-классы по бальным танцам и вокалу, работала зона моментального фото, - рассказали в Администрации Мариуполя.

Там добавили, что «Бал медалистов» завершился красочным фейерверком над Большим каскадом и торжественным запуском фонтанов.

Ранее сообщалось, что в петербургском лагере «Дружных» школьники из Мариуполя встретились с чемпионами конькобежного спорта. Встреча прошла в рамках профильной смены «Навигация будущего: Море ИТ».

Кроме того, сообщалось, что в Санкт-Петербурге чествовали выпускников Мариуполя.

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