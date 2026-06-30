Школьники Мариуполя встретились с чемпионами конькобежного спорта в Петербурге. Фото: «Возродим Донбасс»

В петербургском лагере «Дружных» школьники из Мариуполя встретились с чемпионами конькобежного спорта. Встреча прошла в рамках профильной смены «Навигация будущего: Море ИТ». Шорт-трекисты Иван Посашков и Варвара Андреева и заслуженный тренер Мария Мишина рассказали ребятам о большом спорте и своем пути - от первых шагов на льду до олимпийского старта. Об этом сообщили на портале «Возродим Донбасс».

Всего этим летом в Петербурге пройдут пять лагерных смен по две недели для более чем 2,3 тысячи детей и 136 педагогов из Мариуполя.

Ранее сообщалось, что в лагере «Дружных» в Петербурге для 363 выпускников мариупольских школ прошел День ИТ-профессий. Ребята управляли виртуальными подводными аппаратами, собирали роботов, пробовали VR-технологии и соревновались в фиджитал-баскете.

Кроме того, в лагере «Дружных» в Петербурге стартовала вторая летняя смена для 363 лучших выпускников школ Мариуполя.

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