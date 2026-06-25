В Санкт-Петербурге для юных гостей из Мариуполя прошел День ИТ-профессий. Фото: «Возродим Донбасс»

В лагере «Дружных» в Петербурге для 363 выпускников мариупольских школ прошел День ИТ-профессий. Ребята управляли виртуальными подводными аппаратами, собирали роботов, пробовали VR-технологии и соревновались в фиджитал-баскете.

Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», также ребят ждали квизы, мастер-классы, экскурсия в Кронштадт, галерею форта «Риф» и Президентскую библиотеку. Завершился день тематической программой «Мистический Петербург». Смена продлится до 4 июля.

Ранее сообщалось, что в лагере «Дружных» в Петербурге стартовала вторая летняя смена для 363 лучших выпускников школ Мариуполя. Они приехали в город-побратим по программе «Петербургские каникулы».

Кроме того, водитель из Мариуполя Игорь Шпаченко стал победителем в специальной номинации на XXII Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса» в Санкт-Петербурге. Он получил награду «За профессионализм и вклад в восстановление транспортной жизни Мариуполя».

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