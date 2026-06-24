Мариупольский водитель получил спецнаграду на конкурсе в Санкт-Петербурге. Фото: АГО Мариуполь

Мариупольский водитель Игорь Шпаченко стал победителем в специальной номинации на XXII Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса» в Санкт-Петербурге. Он получил награду «За профессионализм и вклад в восстановление транспортной жизни Мариуполя».

Как сообщили в администрации городского округа Мариуполь, в конкурсе участвовали 42 водителя из 36 городов страны. В этом году впервые выступили представители Донецка, Горловки и приморского города Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что студенты из Мариуполя стали победителями 1-го сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты». Трое ребят суммарно получили 1 652 000 рублей на реализацию своих инициатив.

Кроме того, в лагере «Дружных» в Петербурге стартовала вторая летняя смена для 363 лучших выпускников школ Мариуполя. Они приехали в город-побратим по программе «Петербургские каникулы».

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