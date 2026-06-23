Выпускники Мариуполя приехали в северную столицу на «Петербургские каникулы». Фото: «Возродим Донбасс»

В лагере «Дружных» в Петербурге стартовала вторая летняя смена для 363 лучших выпускников школ Мариуполя. Они приехали в город-побратим по программе «Петербургские каникулы». Об этом сообщили на портале «Возродим Донбасс».

Школьников ждет профориентационная смена «Навигация будущего: море ИТ», образовательные интенсивы от вузов и колледжей, а также насыщенная культурная программа. Главные события - вручение аттестатов в Таврическом дворце, традиционный «Бал медалистов» в Петергофе и «Алые паруса». Смена продлится до 4 июля.

Ранее сообщалось, что студенты из Мариуполя стали победителями 1-го сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты». Трое ребят суммарно получили 1 652 000 рублей на реализацию своих инициатив.

Кроме того, врачи НМИЦ кардиологии имени Чазова помогают коллегам из мариупольской больницы интенсивного лечения освоить технологию ЭКМО.

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