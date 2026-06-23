Студенты из Мариуполя стали победителями 1-го сезона конкурса от «Росмолодежи»

Глава Мариуполя Антон Кольцов поздравил студентов с победой в конкурсе «Росмолодежь.Гранты». Фото: МАКС/Кольцов

Студенты из Мариуполя стали победителями 1-го сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты». Трое ребят суммарно получили 1 652 000 рублей на реализацию своих инициатив. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- По проекту «Первая помощь: знаю, умею, научу» студентки Медицинского колледжа Оксаны Иванчук для 350 школьников Мариуполя пройдет серия образовательных мастер-классов с отработкой практических навыков по оказанию первой медицинской помощи, - рассказывает Кольцов. - Проект «МузЛаб - РазБеремся» студента ИСПО ПГТУ – филиала НИУ МГСУ Ильи Чемиса позволит создать на базе образовательного учреждения музыкальную репетиционную базу, где вокально-инструментальные ансамбли института среднего профессионального образования будут полноценно готовиться к своим выступлениям.

А студентка Полина Игнашевич сможет провести молодежный спортивный фестиваль «Приазовские игры 2027».

Кольцов поздравил студентов города с заслуженной победой.

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