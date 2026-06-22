Выпускники Мариупольского морского лицея побывали в Санкт-Петербурге

Выпускники Мариупольского морского лицея посетили лицей‑побратим - морской лицей имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. Фото: max.ru/nmrpl

Выпускники Мариупольского морского лицея во время поездки в Санкт-Петербург посетили лицей-побратим - морской лицей имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. Об этом сообщили в администрации приморского города ДНР.

Визит был приурочен к важной памятной дате: накануне Дня памяти и скорби ребята приняли участие в церемонии возложения цветов на Писаревском мемориальном кладбище. У монумента «Мать Родина» они почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда, а также всех, кто отдал жизнь в годы Великой Отечественной войны.

После этого для мариупольских лицеистов провели экскурсию по образовательному учреждению. Ребята осмотрели лицей, а затем посетили музей, где узнали об истории морского образования и традициях учебного заведения.

Тем временем в Мариуполе в День памяти и скорби возложили цветы к мемориалу жертвам фашизма. Глава Мариуполя Антон Кольцов отметил, что жители города никогда не забудут подвигов героических предков.

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