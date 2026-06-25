Заместитель руководителя Ространснадзора посетил Мариуполь и Донецк

Заместитель руководителя Ространснадзора Евгений Юдин посетил Донбасс. Вместе с исполняющим обязанности начальника Межрегионального управления по ЮФО Русланом Агевниным он провел совещание с сотрудниками подразделений в Мариуполе, Донецке и Луганске.
После совещания делегация осмотрела ключевые объекты Мариуполя: железнодорожный вокзал, где обсудили восстановление, график движения и безопасность. Также они посетили морской порт, где оценили состояние и планы по возобновлению работы, развитию грузоперевозок и усилению контроля.
Состоялась встреча с гендиректором ФГУП «Железные дороги Новороссии» Андреем Казаковым. Обсуждали безопасность движения, техсостояние подвижного состава и восстановление ж/д сети по федеральным стандартам.
Также делегация посетила Донецкую детскую железную дорогу имени Приклонского, чтобы оценить состояние учебной инфраструктуры для профориентации и подготовки будущих специалистов.
В результате поездки согласовали механизмы координации между центральным аппаратом, территориальным управлением и местными властями для оперативного решения задач развития транспортной инфраструктуры.
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