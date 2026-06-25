Заместитель руководителя Ространснадзора посетил Мариуполь и Донецк

Заместитель руководителя Ространснадзора Евгений Юдин посетил Мариуполь. Фото: Ространснадзор

Заместитель руководителя Ространснадзора Евгений Юдин посетил Донбасс. Вместе с исполняющим обязанности начальника Межрегионального управления по ЮФО Русланом Агевниным он провел совещание с сотрудниками подразделений в Мариуполе, Донецке и Луганске.

После совещания делегация осмотрела ключевые объекты Мариуполя: железнодорожный вокзал, где обсудили восстановление, график движения и безопасность. Также они посетили морской порт, где оценили состояние и планы по возобновлению работы, развитию грузоперевозок и усилению контроля.

Состоялась встреча с гендиректором ФГУП «Железные дороги Новороссии» Андреем Казаковым. Обсуждали безопасность движения, техсостояние подвижного состава и восстановление ж/д сети по федеральным стандартам.

Также делегация посетила Донецкую детскую железную дорогу имени Приклонского, чтобы оценить состояние учебной инфраструктуры для профориентации и подготовки будущих специалистов.

В результате поездки согласовали механизмы координации между центральным аппаратом, территориальным управлением и местными властями для оперативного решения задач развития транспортной инфраструктуры.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Петербург продолжает восстанавливать спортивный комплекс «Нептун» в Мариуполе

81 строитель из Санкт-Петербурга ежедневно работает на объекте в Мариуполе (подробнее)