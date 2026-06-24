Петербург продолжает восстанавливать спортивный комплекс «Нептун» в Мариуполе. Фото: «Возродим Донбасс»

Санкт-Петербург продолжает восстанавливать спорткомплекс «Нептун» в Мариуполе. Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», специалисты региона-шефа реконструируют бассейн - армируют стены чаши и монтируют опалубку.

Также ведется кладка перегородок, монтаж гипсокартонных конструкций, восстановление помещений и бетонирование перекрытий. Ежедневно на объекте работают 81 специалист компании «Модуль-Центр».

Ранее сообщалось, что компания «РКС-НР» и Фонд капитального ремонта Московской области завершили ремонт девятиэтажки на улице Киевской в Мариуполе. Специалисты восстановили конструкции, кровлю, инженерные системы, отремонтировали отмостку и места общего пользования, заменили окна и двери.

Кроме того, в Мариуполе на улице 27 квартал восстановили жилой дом, построенный в 1950 году. Специалисты провели комплексное восстановление здания. В доме заменили кровлю, системы центрального отопления, электроснабжения и канализации.

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