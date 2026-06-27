В Мариуполе ярко отпраздновали День молодежи

Старт празднику дала спортивная зарядка с чемпионом - старшим тренером сборной ДНР по боксу Семеном Репицким. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе ярко отметили День молодежи: в городе прошла насыщенная программа для молодых горожан. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Старт празднику дала спортивная зарядка с чемпионом - старшим тренером сборной ДНР по боксу Семеном Репицким на базе спортклуба «Атлет». Лучшим молодым спортсменам вручили благодарности и памятные подарки.

Важной частью программы стала встреча с участником СВО в доме НКО. Герой представил мариупольской молодежи выставку своих фотографий, а также снимков и картин боевых товарищей.

В рамках акции «Спасибо родителям» благодарственным письмом отметили Наталью Савенкову - маму восьмерых детей, чьи дети учатся, работают и активно участвуют в возрождении Мариуполя.

Практические навыки молодые горожане осваивали на мастер-классе от активистов Всероссийского студенческого корпуса спасателей: ребят научили оказывать помощь и спасать людей на воде. Также в городе прошел муниципальный координационный совет «Движения Первых»: самые активные представители молодежи и их наставники получили благодарности.

Особую атмосферу празднику придала гастрономическая инициатива: с 26 по 28 июня в кофейнях и ресторанах Мариуполя можно заказать специальное молодежное меню - к заказу прилагаются памятные сувениры. Кроме того, на базе нескольких ресторанов прошли кулинарные мастер-классы, где ребята могли приготовить свои любимые блюда.

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