Петербург восстанавливает здание ГИМС МЧС в Мариуполе. Фото: «Возродим Донбасс»

В Мариуполе на бульваре Приморском петербургский подрядчик «Модуль-Центр» восстанавливает комплекс зданий для Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по ДНР.

Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», ежедневно на объекте работают 24 человека. Специалисты ремонтируют потолки административного корпуса, усиливают проемы и простенки. Работы идут в основном здании, КПП и гараже на четыре машиноместа.

Ранее сообщалось, что Тульская область с 2022 по 2025 год направила около шести миллиардов рублей на восстановление Мариуполя: школы, детсада, храма, общежитий и самого колледжа, МФЦ, котельной, дорожной и инженерной инфраструктуры.

Кроме того, в Мариуполе завершают восстановление одного из корпусов пансионата ветеранов труда, который расположен на Приморском бульваре. Готовность объекта составляет 98 процентов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Творчески насыщенный, напряженный и яркий»: Мариупольский драматический театр подвел итоги 148-го театрального сезона

В Минкультуры ДНР рассказали о ближайших планах Мариупольского драмтеатра (подробнее)