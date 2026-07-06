«Творчески насыщенный, напряженный и яркий»: Мариупольский драматический театр подвел итоги 148-го театрального сезона

Мариупольский драматический театр подвел итоги 148-го театрального сезона Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариупольском русском драматическом театре подвели итоги 148-го театрального сезона. Со вступительным словом на соответствующем брифинге выступил исполняющий обязанности генерального директора театра Александр Чайн. Он поблагодарил всю группу за столь продуктивную работу.

- Мы успешно реализовали гастрольные планы - как осенние, так и весенние, а также справились с масштабными задачами, связанными с переездом. Спасибо всей нашей труппе и спасибо всей нашей команде за ту работу, которую мы совместно сделали всем нашим творческим коллективом, - сказал Чайн.

Как сообщили в Министерстве культуры ДНР, в 148-м сезоне Мариупольский театр представил 180 спектаклей, а общее количество зрителей составило 27 тысяч человек.

Мариупольский драматический театр подвел итоги 148-го театрального сезона. Фото: Минкультуры ДНР

Главный режиссер театра Сергей Мусиенко говорит, что за прошедший день состоялось пять премьер, среди которых - кинотеатральный фарс «Предупреждение», водевиль «Любимчик императрицы», комедия «Номер с фруктами», сказка «Приключения Кирияки на планете Лилипути» и спектакль по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

- 148-й театральный сезон был творчески насыщенным, напряженным и ярким. Этим мы доказали, что наш театр - профессиональный коллектив, который не только известен как театр города воинской славы, но и обладает огромным творческим потенциалом, - сказал Мусиенко.

При этом театр не снижает темпов работы. В ближайших планах - гастроли в Санкт-Петербурге, где мариупольцы представят спектакли «Аленький цветочек» и «Апрельский романс».

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