Играл в Кремлевском дворце и аккомпанировал Улановой: Легендарный концертмейстер из Донецка Станислав Савари отметил 92-летие

Легендарный концертмейстер из Донецка Станислав Савари отметил 92-летие. Фото: Минкультуры ДНР

Легендарный музыкант Донбасса Станислав Савари отметил 92-летие. Его имя известно не только каждому жителю Донецкой Народной Республики, но и далеко за пределами региона.

Станислав Савари родился в 1934 году в Ташкенте. Там же окончил консерваторию на фортепианном и историко-теоретическом отделениях. После работал в Узбекской филармонии, концертмейстером на радио и телевидении.

Как говорят в Минкультуры ДНР, в 1969 году музыканта пригласили в только что созданный Донецкий музыкально-педагогический институт. Там он отработал более 50 лет. Маэстро опубликовал ряд научных и методических трудов, организовывал научно-практические конференции.

Кроме того, много лет Савари проработал главным концертмейстером Донецкой филармонии, аккомпанируя лучшим вокалистам и инструменталистам.

Легендарный концертмейстер из Донецка Станислав Савари отметил 92-летие. Фото: ТГ/Парецкий

С Днем рождения Станислава Савари поздравил руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий.

- Станислав Витальевич - человек-эпоха. Его талант аккомпаниатора знали во всех столицах союзных республик и за рубежом, он играл в Кремлевском Дворце съездов и аккомпанировал самой Галине Улановой! При этом он всегда оставался скромным, мудрым и невероятно щедрым на знания наставником, - говорит Парецкий.

Трогательным моментом стало и то, что руководитель филармонии передал музыканту уникальные материалы о его происхождении, которые нашел в Кинешме краевед Макар Львов.

- Это метрические записи из Успенского собора города Кинешмы, где в 1909 году родился его отец - Виталий Станиславович Савари. Оказывается, у легенды музыкального Донецка есть родственные связи с Ивановской областью! Станислав Витальевич был тронут до глубины души - ведь он знал, что отец родился в Кинешме, но подробностей в семье не сохранилось. Передать ему эту ниточку к роду, связанному к тому же с русским адмиралом Федором Литке, было для меня невероятно волнительным моментом, - рассказал Парецкий.

Руководитель Донецкой филармонии пожелал концертмейстеру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долголетия.

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