«И жизнь, и слезы, и любовь»: Артисты Донецкой филармонии приняли участие в постановке народного артиста России Сергея Гармаша

Артисты Донецкой филармонии приняли участие в постановке народного артиста России Сергея Гармаша. Фото: Минкультуры ДНР

«Дива-квартет» Донецкой филармонии принял участие в театрально-музыкальной постановке «И жизнь, и слезы, и любовь» Сергея Гармаша. Артисты из Донецкой Народной Республики исполнили музыкальные произведения.

Артисты Донецкой филармонии приняли участие в постановке народного артиста России Сергея Гармаша. Фото: Минкультуры ДНР

Как сообщили в Министерстве культуры ДНР, народный артист России Сергей Гармаш много лет занимается поисками нового звучания живого слова на театральной сцене.

- Фрагменты произведений русских писателей и блистательно исполненные музыкальные номера подарили зрителям атмосферу творчества, радости и душевного тепла, - добавили в Минкультуры ДНР.

Артисты Донецкой филармонии приняли участие в постановке народного артиста России Сергея Гармаша. Фото: Минкультуры ДНР

Сам Гармаш говорит, что проект успел побывать в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и в Крыму.

- Здорово, что девочки приехали в обновленном составе. Думаю, мы вчера совсем неплохо отработали спектакль и так же неплохо сделаем это и сегодня. Мне, безусловно, хотелось бы приехать в Донецк, и в ближайшем будущем это произойдет. Пользуясь моментом, хочу поздравить Донецкую филармонию с таким мощнейшим юбилеем, пожелать всяческих успехов творческих, здоровья и веры в то, что мир - близко, а победа будет за нами, - сказал Гармаш.

Руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий в свою очередь назвал Сергея Гармаша невероятно обаятельным, харизматичным и талантливым артистом.

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