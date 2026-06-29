Аутентичный, музыкальный и с хореографическими вкраплениями: Горловский театр кукол представил новый спектакль «Финист – Ясный сокол»

Горловский театр кукол представил новый спектакль «Финист – Ясный сокол». Фото: Администрация Горловки

Горловской театр кукол подготовил представил новый спектакль по мотивам известной русской народной сказки «Финист – Ясный сокол». Это совместная работа директора театра из ДНР Артема Тон и режиссера-постановщика из Москвы Валерия Баджи. Они договорились представить спектакль еще в 2022 году на Международном фестивале камерных и моноспектаклей театров кукол «Объять необъятное».

Как сообщили в Администрации Горловки, спектакль «Финист – Ясный сокол» стал межрегиональным. В нем принимали участие режиссер из Москвы, художник-постановщик Ирина Пономарёва - из Санкт-Петербурга, хореограф Надежда Секачёва - из Краснодара, а декорации, куклы и костюмы изготавливались в Ярославле художником Михаилом Смирновым. Музыку написал композитор Эдуард Тишин из Тольятти.

- Мы хотели выбрать необычный материал, эксклюзивный. «Колобок» и «Маша и Медведь» есть почти в каждом театре кукол, а вот «Финист - Ясный сокол» - редкий гость. К тому же это один из наших самых любимых фильмов детства, - рассказал Тон.

Он добавил, что спектакль получился очень аутентичным, музыкальным, с естественными хореографическими вкраплениями.

В театре признались, почему костюмы изготавливали не в Горловке. Причина весьма простая и заключается в том, что сейчас мастерские загружены другой работой – они готовятся к спектаклю «Шинель. Интервью с Гоголем».

Кстати, постановка «Финист – Ясный сокол» уже вошла в репертуар Горловского театра. Теперь в планах – заявить спектакль на всероссийские и международные фестивали.

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