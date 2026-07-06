Тульская область направила шесть млрд рублей на восстановление Мариуполя (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тульская область с 2022 по 2025 год направила около шести миллиардов рублей на восстановление Мариуполя: школы, детсада, храма, общежитий и самого колледжа, МФЦ, котельной, дорожной и инженерной инфраструктуры. Об этом губернатор Дмитрий Миляев рассказал на встрече с Президентом.

Аварийные бригады работают в городе постоянно. В этом году туляки ремонтируют школу, детсад, социально-реабилитационный центр для детей-инвалидов и физкультурно-оздоровительный комплекс. Также гуманитарные конвои направляют в Горловку, Лутугино и Курахово.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе завершают благоустройство Городского сада. На его территории выполнили покос травы, а также организовали масштабный субботник.

Кроме того, в Мариуполе завершают восстановление одного из корпусов пансионата ветеранов труда, который расположен на Приморском бульваре. Готовность объекта составляет 98 процентов.

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