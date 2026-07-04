В Мариуполе завершают благоустройство Городского сада. Фото: МАКС/Кольцов

В Мариуполе завершают благоустройство Городского сада. На его территории выполнили покос травы, а также организовали масштабный субботник. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- Вместе убрали скошенную траву. Для комфортных прогулок и отдыха привели в порядок пешеходные дорожки, - рассказывает Кольцов. - Городской сад стал отправной точкой качественного преображения общественных пространств Мариуполя в рамках начала работы нового коммунального предприятия «Уютный город».

Глава округа добавил, что одна из ключевых задач нового предприятия - содержание в чистоте и благоустройство популярных мест отдыха горожан.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы активно благоустраивают зеленые зоны Мариуполя. Покос травы ведется не только в общественных пространствах, но и во дворах многоквартирных домов - эта работа охватывает все районы города.

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