В Мариуполе благоустраивают набережную реки Кальчик и парк имени Гурова

Коммунальщики используют средства малой механизации, а на самых сложных участках применяют спецтехнику. Фото: Администрация Мариуполя

Коммунальные службы активно благоустраивают зеленые зоны Мариуполя. Как уточнил глава городского округа Антон Кольцов, на данный момент работы ведутся в Ильичевском районе.

С раннего утра сотрудники муниципального учреждения «Зеленстрой» вышли на покос травы в зеленых зонах набережной реки Кальчик и парка имени Гурова. Коммунальщики используют средства малой механизации, а на самых сложных участках применяют спецтехнику.

Как подчеркнул мэр, покос травы ведется не только в общественных пространствах, но и во дворах многоквартирных домов - эта работа охватывает все районы города.

Напомним, что в Мариуполе из-за установившейся жары коммунальные службы принимают дополнительные меры по уходу за городскими зелеными зонами. Сотрудники муниципального учреждения «Зеленстрой» теперь поливают цветники дважды в неделю.

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