В Мариуполе благоустроили проспект Металлургов

Коммунальщики привели в порядок территорию. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе благоустроили зеленые и пешеходные зоны на проспекте Металлургов. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Работы велись на участке от подземного перехода до Приморского бульвара. Сотрудники муниципального учреждения «Зеленстрой» скосили там траву, очистили пешеходные зоны от мусора и привели в порядок территорию.

Отдельное внимание уделили зеленым насаждениям: рабочие провели обрезку новых побегов на деревьях. Как пояснили специалисты, эта мера необходима, чтобы приподнять поросль - так пешеходам будет обеспечен беспрепятственный проход по тротуарам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе навели порядок на аллее от проспекта Победы до Пашковского. В Орджоникидзевском районе города прошел масштабный субботник. Активисты покрасили лавочки и урны, убрали сухостой и мусор. Теперь эта аллея снова стала уютным местом для прогулок жителей левобережья.

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