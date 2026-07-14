В Мариуполе ввели первый жилой комплекс ГК «Трансюжстрой». Фото: Корпорации развития Донбасса

В ДНР ввели в эксплуатацию первый жилой комплекс ГК «Трансюжстрой». В июне новоселам вручили ключи от квартир в ЖК «Оникс» в Мариуполе. Это первый реализованный проект компании в городе и начало серии жилых комплексов «драгоценная коллекция». Об этом сообщили в Корпорации развития Донбасса.

«Оникс» - камерная девятиэтажка на два подъезда и 64 квартиры. Рядом находятся магазины, школы, спортобъекты, детские площадки и кафе.

Ранее сообщалось, что в Орджоникидзевском районе Мариуполя строители восстанавливают территориальный центр социального обслуживания. На объекте приступили к первому этапу работ.

Кроме того, в Мариуполе продолжают восстанавливать Дворец культуры «Металлургов». На объекте работают 76 специалистов «Модуль-Центра» и две единицы техники. Строители из Санкт-Петербурга штукатурят стены, восстанавливают кирпичную кладку, демонтируют конструкции и монтируют опалубку.

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