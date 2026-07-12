Мариупольский драмтеатр завершил переезд в восстановленное здание Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановленное здание Мариупольского драмтеатра готово к работе - переезд всех цехов завершен. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности гендиректора Александр Чайн. Все оборудование перевезли, в старом здании филармонии осталась только дополнительная сцена и поделочный цех.

Администрация заключила договоры со всеми ресурсоснабжающими организациями. Коллектив осваивает новое оборудование, идет обучение начальников цехов. Подрядчики и строители будут сопровождать театр еще два года.

- Поэтому любые вопросы, возникающие по оборудованию, они готовы решить сразу, - сказал он.

Ранее сообщалось, что эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области за первое полугодие 2026 года совершили 15 834 выезда на объекты восстановления Мариуполя. Только в июне - 2 184 проверки жилых домов и соцобъектов.

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