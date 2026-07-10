Эксперты стройконтроля совершили почти 16 тысяч выездов на объекты в Мариуполе. Фото: УТНКР

Эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области за первое полугодие 2026 года совершили 15 834 выезда на объекты восстановления Мариуполя. Только в июне - 2 184 проверки жилых домов и соцобъектов.

Одно из направлений работы является контроль систем отопления. С начала года эксперты выполнили 566 приемок, из них 69 - в июне. Инспектируют демонтаж старых сетей, прокладку трубопроводов, монтаж запорной арматуры, радиаторов, тепломеров, тепловых пунктов и изоляцию труб.

При проверках сверяют работы с проектом, проверяют материалы, технологии, герметичность соединений, работоспособность узлов и исполнительную документацию.

Ранее сообщалось, что строители из Санкт-Петербурга завершают восстановление многоэтажного дома в Жовтневом районе Мариуполя. Работы проводятся «под ключ». Это значит, что жители городского округа после восстановления смогут сразу заехать в квартиру и жить там.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проспекте Нахимова в Мариуполе благоустраивают двор

Подмосковные строители обновляют тротуары и пешеходные зоны в мариупольском дворе (подробнее)