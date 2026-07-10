Эксперты стройконтроля совершили почти 16 тысяч выездов на объекты в Мариуполе

Эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области за первое полугодие 2026 года совершили 15 834 выезда на объекты восстановления Мариуполя. Только в июне - 2 184 проверки жилых домов и соцобъектов.
Одно из направлений работы является контроль систем отопления. С начала года эксперты выполнили 566 приемок, из них 69 - в июне. Инспектируют демонтаж старых сетей, прокладку трубопроводов, монтаж запорной арматуры, радиаторов, тепломеров, тепловых пунктов и изоляцию труб.
При проверках сверяют работы с проектом, проверяют материалы, технологии, герметичность соединений, работоспособность узлов и исполнительную документацию.
Ранее сообщалось, что строители из Санкт-Петербурга завершают восстановление многоэтажного дома в Жовтневом районе Мариуполя. Работы проводятся «под ключ». Это значит, что жители городского округа после восстановления смогут сразу заехать в квартиру и жить там.
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