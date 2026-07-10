На проспекте Нахимова в Мариуполе благоустраивают двор. Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе продолжается благоустройство дворов по программе 2024–2026. Сейчас работы идут во дворе на проспекте Нахимова под руководством «РКС-НР». Подмосковные специалисты уже установили новые бордюры. Теперь делают пешеходные дорожки, обновляют тротуары и обустраивают парковочные карманы.

Дальше поставят скамейки, урны и современную детскую площадку с безопасным покрытием. Благоустройство сделает двор комфортнее и удобнее для жителей всех возрастов.

Ранее сообщалось, что строители из Санкт-Петербурга завершают восстановление многоэтажного дома в Жовтневом районе Мариуполя. Работы проводятся «под ключ». Это значит, что жители городского округа после восстановления смогут сразу заехать в квартиру и жить там.

Кроме того, Единый институт пространственного планирования Российской Федерации работает над внесением изменений в генеральные планы Мариуполя и Артемовска в Донецкой Народной Республике.

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