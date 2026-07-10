Петербургские строители почти восстановили многоэтажку в Мариуполе. Фото: Представительство Санкт-Петербурга в Мариуполе

Строители из Санкт-Петербурга завершают восстановление многоэтажного дома в Жовтневом районе Мариуполя. Работы проводятся «под ключ». Это значит, что жители городского округа после восстановления смогут сразу заехать в квартиру и жить там.

- Сейчас специалисты завершают работы в многоквартирном доме в Жовтневом районе. Совсем скоро здесь установят сантехнику, газовые плиты, кондиционеры, проведут финальную отделку - и квартиры будут полностью готовы к встрече своих хозяев, - рассказали в Представительстве Санкт-Петербурга в Мариуполе.

Для строителей важно, чтобы жители Мариуполя получили место комфортного проживания.

Ранее сообщалось, что в доме на улице Киевской в Мариуполе компания «РКС-НР» и подмосковные строители продолжают восстанавливать квартиры, пострадавшие в ходе боевых действий.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе на улице Зелинского восстановили многоэтажку.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕИПП РФ работает над генеральными планами Мариуполя и Артемовска

Начальник архитектурно-планировочной мастерской ЕИПП РФ Татьяна Уварова назвала генпланы Мариуполя и Артемовска самыми ответственными в 2026 году (подробнее)