В Мариуполе на улице Зелинского восстановили многоэтажку. Фото: «РКС-НР»

Строители Фонда капитального ремонта Московской области и компании «РКС-НР» завершили восстановление многоэтажки на улице Зелинского в Мариуполе. Здание привели в нормативное состояние: устранили разрушения, восстановили конструкции, отремонтировали кровлю, фасад и места общего пользования, заменили окна и двери, обновили инженерные сети.

Проведенные работы позволили вернуть дому надежность, безопасность и комфортные условия для жителей.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе готовятся к ремонту путепровода над рекой Кальмиус. Специалисты уже разработали проектную документацию для восстановления аварийного участка.

Кроме того, Санкт-Петербург продолжает восстанавливать спорткомплекс «Нептун» в Мариуполе. Строители укладывают керамическую плитку, затирают швы, монтируют каркас для облицовки.

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