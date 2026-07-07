В Мариуполе на улице Зелинского восстановили многоэтажку

Строители Фонда капитального ремонта Московской области и компании «РКС-НР» завершили восстановление многоэтажки на улице Зелинского в Мариуполе. Здание привели в нормативное состояние: устранили разрушения, восстановили конструкции, отремонтировали кровлю, фасад и места общего пользования, заменили окна и двери, обновили инженерные сети.
Проведенные работы позволили вернуть дому надежность, безопасность и комфортные условия для жителей.
Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Ранее сообщалось, что в Мариуполе готовятся к ремонту путепровода над рекой Кальмиус. Специалисты уже разработали проектную документацию для восстановления аварийного участка.
Кроме того, Санкт-Петербург продолжает восстанавливать спорткомплекс «Нептун» в Мариуполе. Строители укладывают керамическую плитку, затирают швы, монтируют каркас для облицовки.
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