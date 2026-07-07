Санкт-Петербург продолжает восстановление спорткомплекса «Нептун» в Мариуполе. Фото: «Возродим Донбасс»

Санкт-Петербург продолжает восстанавливать спорткомплекс «Нептун» в Мариуполе. Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», строители укладывают керамическую плитку, затирают швы, монтируют каркас для облицовки.

Параллельно делают стяжку пола, опалубку для колонн и борта бассейна, шпаклюют швы аквапанелей. На объекте работают 65 человек. Завершить ремонт планируют до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжается восстановление Дворца культуры «Металлургов». Петербургские строители штукатурят стены, восстанавливают кирпичную кладку, демонтируют конструкции и монтируют опалубку. Также строители засыпают пазухи каналов отопления и расчищают площадку. На объекте работают 78 специалистов «Модуль-Центра» и две единицы техники.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике утвержден проект планировки поселка Талаковка, расположенного к северо-востоку от Мариуполя. Масштабное освоение территории площадью около 165 гектаров планируется провести в несколько этапов.

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