В Мариуполе продолжают восстанавливать Дворец культуры «Металлургов». Фото: «Возродим Донбасс»

В Мариуполе продолжается восстановление Дворца культуры «Металлургов». Петербургские строители штукатурят стены, восстанавливают кирпичную кладку, демонтируют конструкции и монтируют опалубку.

Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», параллельно строители засыпают пазухи каналов отопления и расчищают площадку. На объекте работают 78 специалистов «Модуль-Центра» и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике утвержден проект планировки поселка Талаковка, расположенного к северо-востоку от Мариуполя. Масштабное освоение территории площадью около 165 гектаров планируется провести в несколько этапов, что позволит создать полностью автономный и комфортный для жизни пригородный район.

Кроме того, в Мариуполе на бульваре Приморском петербургский подрядчик «Модуль-Центр» восстанавливает комплекс зданий для Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по ДНР.

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