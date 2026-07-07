В Мариуполе готовятся к ремонту путепровода над рекой Кальмиус. Как сообщил глава городского округа Антон Кольцов, специалисты уже разработали проектную документацию для восстановления аварийного участка.
После завершения экспертизы в Мариуполе определятся с подрядчиком, который выполнит работы.
- В целях безопасности ввели временное ограничение движения большегрузного транспорта по путепроводу. Соблюдение дорожных знаков и ограничения движения водителями проконтролируют сотрудники ДПС, - рассказал Кольцов.
Большегрузы могут проехать в объезд через Ильичевский район.
Ранее сообщалось, что новое коммунальное предприятие «Уютный город» делает Мариуполь по-настоящему комфортным для жителей.
Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе идет масштабная реконструкция улицы Артема. Там специалисты демонтируют трамвайные пути. Причина - утрата смысла данного направления движения в связи с уничтожением металлургических комбинатов.
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