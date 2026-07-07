Новое предприятие «Уютный город» делает Мариуполь по-настоящему комфортным. Фото: МАКС/Кольцов

Новое коммунальное предприятие «Уютный город» делает Мариуполь по-настоящему комфортным для жителей. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- Три специализированных «райдера» вышли на покос травы в парке имени Н.А. Гурова и на бульваре Шевченко, - говорит Кольцов. - Параллельно рабочие зеленого строительства удаляют излишнюю растительность на проспекте Строителей и улице Генерала Куркчи в поселке Сартана.

Глава городского округа уточнил, что график работы коммунальщиков составлен так, чтобы охватить покосом все общественные пространства Мариуполя.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжают восстановительные работы в многоквартирных домах, серьезно пострадавших в ходе боев весной 2022 года.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе продолжают бороться с нелегальной рекламой.

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