Мариуполь очищают от нелегальной рекламы

В Мариуполе продолжают бороться с нелегальной рекламой. Фото: max.ru/nmrpl

В Мариуполе продолжают бороться с нелегальной рекламой. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Во всех районах города сотрудники муниципального учреждения «Мариупольавтодор» снимают рекламные объявления со стоек дорожных знаков и опор светофоров. Специалисты приводят в порядок городское пространство, устраняя визуальные помехи и возвращая инфраструктуре надлежащий вид.

В администрации напоминают, что размещение рекламы на объектах дорожной инфраструктуры без разрешения является административным правонарушением. В связи с этим горожан призывают бережнее относиться к муниципальному имуществу и не допускать его порчи.

Напомним, ранее предпринимателям Мариуполя напомнили о необходимости оформления аренды земли. Владельцев коммерческой недвижимости Мариуполя призвали узаконить земельные отношения. Речь идет о тех участках, которые находятся под зданиями и сооружениями, принадлежащими бизнесу.

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