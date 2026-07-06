В Мариуполе продолжают восстанавливать более 30 сильно поврежденных многоэтажек

В некоторых домах специалистам приходится практически заново возводить подъезды и восстанавливать конструкции зданий. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе продолжают восстановительные работы в многоквартирных домах, серьезно пострадавших в ходе боев весной 2022 года. Как сообщил глава городского округа Антон Кольцов, в настоящее время в работе у строителей находятся более трех десятков многоэтажек. В некоторых домах специалистам приходится практически заново возводить подъезды и восстанавливать конструкции зданий.

Так, на улице Олимпийской в доме №79 основные сложности уже позади: конструктив здания полностью готов, сейчас мастера приводят в порядок фасад и ремонтируют места общего пользования. В соседнем доме №77 еще кипит основная стройка: идет кладка стен, выполняются монолитные работы, строители бурят отверстия под коммуникации, ремонтируют подъезды и ставят окна.

В доме №41 работы развернулись на техническом этаже: идет кладка наружных и внутренних стен, устанавливается опалубка под плиту перекрытия - та база, без которой невозможно дальнейшее восстановление верхних этажей.

Кроме улицы Олимпийской, восстановление ведется также на улицах Котляревского и Курчатова, Тульском проспекте.

- В общей сложности в работе у строителей находится более 30 многоэтажек, - заявил глава Мариуполя.

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