Реконструкция улицы Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале 2023 года в Мариуполе началась капитальная реставрация исторической части города. Немало жилых строений первой половины XX века расположено на улице Артема и прилегающих к ней улицах. Сегодня почти все они восстановлены и имеют новый внешний вид при сохранении аутентичности.

Строительство новых домов по улице Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Реконструкция улицы Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Реконструкция улицы Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Реконструкция улицы Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ремонтно-восстановительные работы проводились при координации Минстроя России и по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Десятки домов обрели новую жизнь благодаря строителям Ленинградской области под руководством ООО «РКС-НР». В ходе работ были выполнены следующие мероприятия: заменены инженерные системы, кровля и оконные блоки; обновлена цементная стяжка; проведена тщательная гидроизоляция межэтажных перекрытий для обеспечения долговечности зданий. И, конечно, сталинские фасады приведены в надлежащее состояние с сохранением всех деталей, присущих сталинскому ампиру.

Реконструкция улицы Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Реконструкция улицы Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Реконструкция улицы Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Однако сама улица - проезжая часть и тротуары - находится в запущенном состоянии. Основная проблема - поврежденное в ходе боевых действий и утратившее качество асфальтовое покрытие. Это создает дополнительную нагрузку на расположенный рядом проспект Металлургов: пробки и повышенный трафик на этой транспортной артерии города сейчас - типичное явление.

Реконструкция улицы Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительство новых домов по улице Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительство новых домов по улице Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В феврале 2026 года начались комплексные работы по благоустройству улицы. На первом этапе демонтируют рельсовое полотно - трамвай здесь больше ходить не будет. Причина - утрата смысла данного направления движения в связи с уничтожением металлургических комбинатов. Вместо этого проезжую часть расширят почти вдвое, сделав улицу Артема и ее продолжение - улицу Макара Мазая - полноценной альтернативой проспекту Металлургов.

Строительство новых домов по улице Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительство новых домов по улице Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зеленая и тротуарная части будут сохранены и приведены к современному уровню. Таким образом, восстановленные «сталинки» и дома более поздних советских проектов гармонично впишутся в новую инфраструктуру улицы.

Строительство новых домов по улице Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также на улице Артема появится новая застройка. На данном этапе возводятся четыре многоквартирных дома с общей жилой площадью 49 311 квадратных метров, включающие 1396 квартир. Средняя стоимость одного квадратного метра в будущем ЖК «Садовые кварталы» составляет чуть более 210 тысяч рублей. Жилой комплекс получит удобную, современную придомовую территорию, которая полностью впишется в концепцию обновленной улицы Артема.

Строительство новых домов по улице Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительство новых домов по улице Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительство новых домов по улице Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Капитальный ремонт проезжей части по улице Артема проводится на участке от улицы Николаевской до моста через реку Кальчик (далее - улица Макара Мазая). Длина ремонтируемого отрезка составляет почти 2 километра.

Строительство новых домов по улице Артема в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР планируют закупить новые комбайны, тракторы и сеялки в 2026 году

Аграрные хозяйства Донецкой Народной Республики продолжают обновлять сельхозтехнику (подробнее)