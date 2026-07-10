ЕИПП РФ работает над генеральными планами Мариуполя и Артемовска

ЕИПП РФ работает над генеральным планом Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Единый институт пространственного планирования Российской Федерации (ЕИПП РФ) работает над внесением изменений в генеральные планы Мариуполя и Артемовска в Донецкой Народной Республике. Города с каждым днем становятся все более привлекательными благодаря строителям.

- Внесение изменений в генеральный план городского округа Мариуполь. Город развивается. Очень много реализованных объектов и реализуемых объектов. И это надо все увязать в наших проектных решениях. И генеральный план Артемовска. Я считаю, что это самые в этом году сложные и ответственные проекты, - рассказала начальник архитектурно-планировочной мастерской ЕИПП РФ Татьяна Уварова.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе готовятся к ремонту путепровода над рекой Кальмиус. Как сообщил глава городского округа Антон Кольцов, специалисты уже разработали проектную документацию для восстановления аварийного участка.

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