Плавательный бассейн «Нептун» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спорткомплекс «Нептун» - крытый объект с большим бассейном олимпийского уровня. Открыли его в 1970 году в Мариуполе (тогда - Жданове), стройка заняла почти три года. В нем занимались не только мариупольские спортсмены - сюда приезжали со всей советской Донецкой области. Пловцы, ватерполисты, прыгуны в воду тренировались в бассейне с чашей 50 на 20 метров. В первые десятилетия существования это был единственный в регионе бассейн, имевший статус олимпийского.

Восстановительные работы в спорткомплексе «Нептун» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановительные работы в спорткомплексе «Нептун» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2022 году в спорткомплексе был оборудован контрольно наблюдательный пункт ВСУ. Здание неоднократно становилось центром боевых действий, вследствие чего получило значительные повреждения.

С конца 2023 года здесь идет восстановление - результат и размах работ петербургской компании «Модуль Центр» можно оценить, сравнивая их с кадрами прошлогоднего репортажа с этого места.

Восстановительные работы в спорткомплексе «Нептун» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановительные работы в спорткомплексе «Нептун» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановительные работы в спорткомплексе «Нептун» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Сейчас на объекте готовится подчистовая отделка. «Мокрые» процессы уже выполнены: стяжки, штукатурка. Приступили к завершению облицовки стен, - рассказывает начальник участка Сергей Агапов. - В бассейном зале завершена облицовка стен аквапанелью - задней и передней частей помещения. В данный момент идет расширение чаши бассейна: устройство монолитных конструкций, установка опалубки, армирование, финишная обработка поверхности. На зрительных трибунах выполнены работы по устройству стяжек.

Восстановительные работы в спорткомплексе «Нептун» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановительные работы в спорткомплексе «Нептун» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановленное оборудование водоснабжения бассейна Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В отдельном спортзале на втором этаже выполнена облицовка стен, смонтированы все инженерные системы: вентиляция, электропроводка, водоснабжение и отопление. Завершены работы по устройству кровли и системы водоотвода.

Спорткомплекс «Нептун» также получил современную систему водоциркуляционного оборудования для бассейна - установлены насосы, фильтры, автоматика.

Ближе к концу осени завершатся все строительные работы, а зимой будут проведены пусконаладочные работы.

Восстановительные работы в спорткомплексе «Нептун» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановительные работы в спорткомплексе «Нептун» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановительные работы в спорткомплексе «Нептун» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановительные работы в спорткомплексе «Нептун» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановительные работы в спорткомплексе «Нептун» в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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