В Приморском районе Мариуполя завершают восстановление яслей-сада. Фото: Администрация Мариуполя

В Приморском районе Мариуполя завершают восстановление яслей-сада. На объекте работают специалисты из Подмосковья. Основные работы уже завершены и сейчас дорабатываются последние детали. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

- В рамках капремонта усилили несущие конструкции здания, полностью заменили кровельное покрытие, оконные и дверные блоки. Кроме того, модернизированы инженерные системы, выполнены отделочные работы в местах общего пользования и ремонт фасада, - рассказали в Администрации городского округа.

Дошкольное учреждение сможет принять порядка 90 детей.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе стартовал второй этап приема заявлений от родителей для зачисления их детей в первые классы. Он продлится до 5 сентября 2026 года.

Кроме того, сообщалось, что на бульваре Богдана Хмельницкого в Мариуполе продолжают восстанавливать здание Фонда социальной защиты.

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